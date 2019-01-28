Курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился с 27,78 грн в пятницу 25 января - до 27,7975 грн/$1 в понедельник, 28 января.

Об этом передает агентства "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков. Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,785-27,81 грн/$1.

При этом по данным НБУ справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 28 января укрепился до 27,7886 грн/$1 с 27,8241 грн/$1.

В Национальном банке Украины установили официальные курсы гривни к иностранным валютам на 29 января 2019 года.

100 долларов США 2779.0097 грн.

100 евро 3173.0733

10 российских рублей 4.2151

В НБУ сообщили, что объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины 24 января составил 326,1 млн в долларовом эквиваленте, в том числе 256,5 млн.долларов.

Как сообщала "Страна", после выплат по НДС бизнес поднял цену доллара. Новый повод для подорожания дало Госказначейство, которое выпалило под вечер крупное возмещение НДС - около 6 млрд. грн. Уже второе: 23 января бизнес получил по этому налогу 2,8 млрд. грн.

Напомним, что в Приватбанке объяснили, как новые банкоматы будут менять валюту и узнавать клиентов по лицу.