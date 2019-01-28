Сегодня, 28 января, в Одессе на остановке общественного транспорта нашли взрывчатку. Об этом сообщает пресс-служба полиции области. Так, сообщается, что в полицию о двух подозрительных предметах на остановке в Киевском районе города сообщили граждане.

Фото: od.npu.gov.ua

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые оцепили место происшествия и ограничили доступ людей.

В ходе проверки было установлено, что обнаруженное является взрывчатым веществом - тротилом.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Выясняются обстоятельства, при которых взрывоопасные предметы оказались на остановке общественного транспорта, и лицо, которое к этому причастно.

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