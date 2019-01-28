Масштабный пожар на радиозаводе в Киеве попал на видео, снятое с высоты птичьего полета. Запись разместило издание Информатор на своей странице в Facebook.

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

В сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отмечается, что пожар начался в деревообрабатывающем цехе на территории радиозавода в Киеве.

"В 16:06 на пульт связи службы 101 поступила заявка о пожаре в Дарницком районе на ул. Бориспольской, 9. Возгорание произошло в деревообрабатывающем цехе на территории "Радиозавода". Огонь быстро распространился по горючим легковоспламеняющимся материалам. Существует угроза распространения пожара на кровлю здания", - сказано в нем. Площадь пожара составляет ориентировочно 150 кв. м.

На месте работает 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, 39 человек личного состава. О жертвах и пострадавших сообщений нет.

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