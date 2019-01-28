В Мариуполе полиция уложила лицом в пол уголовную сходку, на которой устанавливали "воровской порядок"
В Мариуполе Донецкой области полиция задержала во время празднования дня рождения гражданина Грузии, который от имени вора в законе по кличке "Гули" устанавливал "воровской порядок". Об этом 28 января сообщил временно исполняющий обязанности начальника полиции Донецкой области Артем Кисько в Facebook.
"Сейчас именинник находится в следственном изоляторе, а с его гостями еще будем разбираться: у некоторых изъяты наркотики, в отношении других - проверяем законность пребывания в нашей стране", - написал правоохранитель.
Отмечается, что мужчина приехал в Украину под чужой фамилией и отчеством, потому что находился в международном розыске за разбойное нападение в Полтавской области.
По словам Кисько, грузин прибыл в Донецкую область от имени вора в законе Надира Салифова по прозвищу "Гули" для установления "воровского порядка".
Фото: facebook.com
"Могу только добавить - "картина маслом". Все эти "воры и смотрящие" должны знать свое место - мордою к земле", - написал в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.
Как сообщала "Страна", в Харькове задержали криминального авторитета Валерсона.
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