В Мариуполе Донецкой области полиция задержала во время празднования дня рождения гражданина Грузии, который от имени вора в законе по кличке "Гули" устанавливал "воровской порядок". Об этом 28 января сообщил временно исполняющий обязанности начальника полиции Донецкой области Артем Кисько в Facebook.

"Сейчас именинник находится в следственном изоляторе, а с  его гостями еще будем разбираться: у некоторых изъяты наркотики, в отношении других - проверяем законность пребывания в нашей стране", - написал правоохранитель.

Отмечается, что мужчина приехал в Украину под чужой фамилией и отчеством, потому что находился в международном розыске за разбойное нападение в Полтавской области.

По словам Кисько, грузин прибыл в Донецкую область от имени вора в законе Надира Салифова по прозвищу "Гули" для установления "воровского порядка".  

  Фото: facebook.com

"Могу только добавить - "картина маслом". Все эти "воры и смотрящие" должны знать свое место - мордою к земле", - написал в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Как сообщала "Страна", в Харькове задержали криминального авторитета Валерсона.

Ранее мы писали, что в Украине третий раз поймали вора в законе Тенго Гальского, которого выдворили до 2021 года.

Также стало известно, что из Украины выдворили криминального авторитета по кличке "Арчи", который промышлял разбойными нападениями.

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