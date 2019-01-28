У одного из главных фигурантов секс-скандала в "украинском ФБР" Владимира Коваля, который сегодня отрекся от показаний, проходит обыск. Об этом "Стране" стало известно от его адвоката Евгении Хахиной.

Напомним, сегодня Владимир Коваль сообщил, что секс-скандал в Tinder с мужем главы ГБР Александром Варченко и студенткой Натальей Бурейко - это сфабрикованное дело в отношении политтехнолога Владимира Петрова. По его словам, показания с него выбили путем давления.

Так называемый "секс-скандал в украинском ФБР" - история, начавшаяся с постов в аккаунте Facebook студентки Натальи Бурейко с претензиями в домогательствах и угрозах со стороны гражданского мужа первого зама Госбюро расследований - полицейского чина Александра Варченко. При этом в интервью "Стране" Наталья Бурейко рассказала, что cогласилась стать участницей истории с дискредитацией Варченко всего за полторы тысячи гривен, да и те так и не получила.

"Стране" также стала известна суть обвинений против политтехнолога Петрова. Следствие полагает, что Владимир Петров создал крупную пиар-структуру, которая выполняла заказы политиков, занималась незаконным сбором компрометирующей информации о гражданах и "черным пиаром".

При этом блогера Александа Барабошко обязали носить электронный браслет до 24 марта. Политтехнолог Владимир Петров находится под домашним арестом до 28 января 2019 года и считает, что скандал является ничем иным, как проплаченной медийной акцией.