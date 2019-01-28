Президент Петр Порошенко подписал закон о закреплении права религиозной общины менять конфессиональную принадлежность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

"Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица", принятый Верховной Радой Украины 17 января 2019 года", - написано в нем.

Закон предусматривает механизмы, устанавливающие пути изменения своей подчиненности для религиозных организаций религиозным центрам.

Определен перечень документов, которые необходимо подать в орган регистрации для регистрации устава религиозной общины.

Религиозная организация будет сообщать о таком решении в центральный орган исполнительной власти по вопросам религии, или областные, Киевскую и Севастопольскую городские государственные администрации, а в Автономной Республике Крым - Совет Министров Автономной республики Крым. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, законопроект №4128, который также называют законопроектом о "церковном рейдерстве", предусматривает внесение изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях". Согласно новой его редакции, для принятия решения о переходе религиозных общин из одной церкви в другую достаточно 2/3 голосов их членов (раньше предлагалось принимать решение простым большинством). Верховная Рада приняла данный документ на заседании 17 января.

Также мы писали о том, что означает закон о "церковном рейдерстве", принятый Верховной Радой.

Кроме того, в УПЦ рассказали, что чтобы захватить ее храмы, представители власти религиозную общину отождествляют с территориальной и вмешиваются в церковные дела.