Стала известна дата окончания конкурса в Антикоррупционный суд Украины
Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) завершит конкурсный отбор судей Высшего антикоррупционного суда до 20 февраля. Об этом сказал глава ВККС Сергей Козьяков, пишут Украинские новости.
Он отметил, что последний этап - собеседование - комиссия проведет в начале февраля. "В ВСП я хочу, чтоб мы передали материалы 20-го числа. Возможно на 2 раньше, возможно на 2 дня позже", - заявил Козьяков. После оглашения результатов конкурса рекомендации для назначения судей будут переданы на рассмотрение ВСП. Высший совет правосудия рассмотрит материалы и внесет Президенту Петру Порошенко представления на назначение судей Антикоррупционного суда.
При этом Козьяков отметил, что, скорее всего, будут заполнены не все 39 вакансий судей. ВККС, по его словам, намерена рекомендовать к назначению только 35 претендентов: 10 - в апелляционную палату суда и 25 - в основной состав судей Антикоррупционного суда.
Ранее "Страна" сообщала, что Общественный совет определился, когда и каких кандидатов в антикоррупционный суд проверит на честность.
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