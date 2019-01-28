Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) завершит конкурсный отбор судей Высшего антикоррупционного суда до 20 февраля. Об этом сказал глава ВККС Сергей Козьяков, пишут Украинские новости.

Он отметил, что последний этап - собеседование - комиссия проведет в начале февраля. "В ВСП я хочу, чтоб мы передали материалы 20-го числа. Возможно на 2 раньше, возможно на 2 дня позже", - заявил Козьяков. После оглашения результатов конкурса рекомендации для назначения судей будут переданы на рассмотрение ВСП. Высший совет правосудия рассмотрит материалы и внесет Президенту Петру Порошенко представления на назначение судей Антикоррупционного суда.

При этом Козьяков отметил, что, скорее всего, будут заполнены не все 39 вакансий судей. ВККС, по его словам, намерена рекомендовать к назначению только 35 претендентов: 10 - в апелляционную палату суда и 25 - в основной состав судей Антикоррупционного суда.

Ранее "Страна" сообщала, что Общественный совет определился, когда и каких кандидатов в антикоррупционный суд проверит на честность.

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