На Вокзальной площади Киева в понедельник, 28 января, городские власти снесли два МАФа. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора КП Киевблагоустройство Андрей Андреев на своей странице в Facebook.

"Прямо сейчас на Вокзальной площади, 3, где отправляются электропоезда, демонтажники Киевблагоустройства завершили демонтаж двух незаконных МАФов", - написал он. При этом Андреев отметил, что демонтажные работы затянулись из-за сопротивления предпринимателей. В итоге владельцы киосков, не сумев предоставить документы, доказывающие законность пребывания ларьков на вокзале, вынуждены были просто наблюдать за сносом.

Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Ранее сообщалось, что вместо разрушенных МАФов в переходе на Майдане откроют картинную галерею.

"Страна" писали, как на Борщаговке в Киеве сносили огромный МАФ-ресторан с кальяном.