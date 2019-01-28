Мать убитой правозищитницы Ирины Ноздровской обвиняет в причастности к смерти дочери бывшего работодателя - члена депутатской группы "Партия "Возрождение" Антона Яценко. Об этом по результатам заседания Временной следственной комиссии по расследованию убийств и нападений на активистов сообщил в Facebook народный депутат Мустафа Найем.

"Обвинение матери Ирины Ноздровской в отношении народного депутата Антона Яценка стали для меня сюрпризом", - написал он. По словам нардепа, он хорошо знает материалы этого производства, но об этой версии услышал только в понедельник во время заседания ВСК. Найем пишет, что ранее такую версию не озвучивали ни родственники погибшей, ни ее адвокатами. "Думаю, решение о проверке этой версии должны принять правоохранительные органы в рамках своих полномочий", - сообщил нардеп.

Семья убитой Ноздровской сомневается в результатах расследования, согласно которым, убийца активистки действовал в одиночку. ВСК по результатам заседания приняла решение поддержать ходатайство адвокатов о выделении отдельного производства, в рамках которого провести повторную экспертизу преступления.

Фото: facebook.com/Mustafanayyem

По словам народного депутата Татьяны Черновол, помощником которой некоторое время была Ноздровская, юристка ранее работала на Яценко. "Во время Майдана в нее сыграло чувство справедливости, и она бросила работу, пошла на Майдан. Тогда она пришла ко мне, рассказала, что поможет с материалами для журналистских расследований по коррупционеру. После Майдана благодаря ей удалось разрушить схему Антона Яценко по монополизации сферы оценки. Во время этого сотрудничества ее жизни угрожали. Сам Антон Яценко ей звонил ", - рассказала Черновол в комментарии УП.

Напомним, 1 января 2018 года полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Оказалось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой начали 30 декабря. Она погибла от множественных колото-резаных ран.

8 января полиция сообщила, что установила и задержала подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрия Россошанского, отца Дмитрия Россошанского, который сбил насмерть в 2015 году сестру юристки.

Юрий Россошанский признал подозрение и заверил, что на него не давили.

В июле 2018 года Россошанскому изменили подозрение на ч. 2 п. 4 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее "Страна" сообщала, что обвинительный акт в деле по убийству юриста Натальи Ноздровской направлен в суд.

Также мы писали о том, что вердикт по делу об убийстве юриста Ирины Ноздровской вынесут в Ирпене.