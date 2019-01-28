Экс-советник министра внутренних дел Арсена Авакова Илья Кива, который стал 20-м кандидатом в президенты, прокомментировал "Стране" статистику Нацполиции, согласно которой на всю Волынь работает лишь одна проститутка.

По словам Кивы, статистика по проституткам в регионах страны всегда была фиктивной в силу определенных причин. "Согласно официальным данным, Нацполиция определила за прошлый год 955 проституток. Как это возможно, если только в одном стрип-клубе "РИО" (он же клуб, он же бордель), который расположен в Киеве, работает около 200 жриц любви? Там конвейер. Как на Волыни может быть только одна проститутка, а в Ивано-Франковске - ни одной? Хотя этому есть объяснение - публичные дома сегодня растут как грибы. Киев стал столицей секс-туризма. Борделей тут больше, чем во всей Европе! И все это работает под чутким контролем одного из нардепов от БПП. Более того, я уверен в том, что те, кто сегодня контролируют этот бизнес, контролируют и поставки кокаина", - заявил Илья Кива.

Он также попытался обратить внимание на этот вопрос начальника главного управления Нацполиции Андрея Крищенко. "БПП собрал под свое крыло шлюх не только со всего парламента, но и с улиц. Все проститутки съехались в столицу под выборы", - заключил он.

Как сообщала "Страна", в 2018 году 955 проституток попались на крючок к полицейским. По данным полиции, рекордсменом по числу проституток является Днепропетровская область, где выявлены 169 женщин, промышляющих подобным занятием.

Ранее "Страна" писала о том, что сутенер из Тернополя забирала у проституток половину заработанного в борделях по центру Киева.