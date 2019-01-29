В Париже состоялся непубличный показ фильма режиссера Ильи Хржановского "Дау" о жизни советского физика, лауреата Нобелевской и Сталинской премии Льва Ландау.

Публичный показ отменили из-за сцен насилия и секса, многие из которых оказались реальными. Фильм стал смесью реалити-шоу и документалистики и произвел невиданный фурор ("Страна" подробно про "Дау" писала). При этом, часть съемок происходили в Харькове, а среди актеров значатся украинские политики и журналисты.

Мы опросили участников о том, какую роль они сыграли в скандальном кино, и что это вообще было.

Михаил Добкин, народный депутат:

"Я снимался в кино 10 лет назад. Помню, ко мне, как к городскому главе, приехал кто-то от режиссёра и договаривался по подводу съемок. В тот момент, как и сейчас, Харьков пользовался успехом. И для города было почетно снимать кино мирового масштаба. Хотя проект доставлял массу неудобств горожанам. Режиссер Илья Хржановский требовал перекрывать улицы. Это создавало дискомфорт. Сначала я не очень обрадовался. Но режиссёр, очень современный и активный, объяснил мне некоторые вещи, что изменило мое представление о кино. Он рассказывал, что съёмки будут проходить одним дублем, и что актеры вовсе не профессионалы. Чем мог, тем помог ему, в плане организации. Чуть позже режиссер предложил мне тоже принять участие в кино.

Тогда мне пришлось играть самого себя, ведь должность мэра города на тот момент была эквивалентна должности первого секретаря харьковского горкома КПУ. Вообще, как я понял, в этом и была задумка: приглашать на роли людей, которые будут «понимать» свою роль. Так на роль НКВДшников набрали бывших заключенных, кто кроме них может передать работу НКВД?. Съемки проводились в различных частях города, а основной съемочной площадкой стал павильон на улице Новгородской. Спустя какое–то время создатели фильма выкупили у частников полуразрушенное здание бывшего открытого бассейна. Нас же снимали на территории одного из НИИ на улице Дарвина. Как объясняли нам тогда организаторы, в этом НИИ действительно происходили события связанные с жизнью Ландау. Сцены насилия, но не сексуального характера были и на тех кадрах, где снимался и я. Но это произошло не совсем преднамеренно. Ученых-физиков играли аутисты. Люди, живущее в своем мире. Иногда они плохо понимали, что от них хотят, а в ответ не очень внятно выражали свои мысли. И вот снимают кадр, один из "НКВДшников" получает команду от старшего "успокоить" "физиков". "НКВДшник" сначала что-то говорил, но "физик" в ответ ему только мычал. И вот "НКВДшник" вошел в раж и дал "физику" в живот так сильно, что тот согнулся. Было и такое.

После съемок всем участникам полагалось денежное вознаграждение. Требовали расписаться в ведомости, но я деньги не взял. Однако попросил «в счет» отдать мне реквизит. И в качестве премиальных у меня остались военные галифе с подтяжками, рубашка и китель. Там же, на съёмочной площадке, мы и познакомились с Петром Листерманом - поставщик девушек для ТОП-менеджеров в РФ. Но «с работы» он, к сожалению, ничего не прихватил.

Помню, что съемки проходили достаточно долго, а результат я так и не увидел. Мне самому интересно, что там наснимали".

Михаил Бродский, предприниматель:

"Да, это было в Харькове. Какой точно год, уже не помню, но съемка длилась всего два-три часа. Мы тогда сидели за столом - это была сцена совещания. Я был, кажется, наркомом промышленности, точно не помню. А так, почти все время сидел молча. Финального результата еще не видел, позже посмотрю и скажу свое мнение".

Дмитрий Гордон, журналист:

"Это был 2008-ой год. Мне поступило предложение от ассистента режиссера Хржановского поехать на один день в Харьков, чтобы сняться в фильме. Снимался я 3-4 часа. Играл я командира бригады, который выбивал госзаказ за совещательным столом.

Помню, меня поразила обстановка съемок: режиссёр оставил полную свободу. Актеры были погружены в атмосферу экспромта и импровизации. Сцена выглядела так: у нас заседание, на котором я должен получить вооружение, обмундирование и т.д. Задача поставлена - остальное импровизация. Тогда мы снимались с Михаилом Бродским, Михаилом Добкиным, Нестором Шуфричем и Петром Листерманом.

Было интересно, что Нестор Шуфрич коллекционер орденов. И некоторые из них он привез с собой на площадку в качестве реквизита. Он дал мне два ордена, лично прикрутил.

Этот момент и попал на фото, где мы все вместе, после чего некоторые люди говорили, что это Шуфрич награждает меня за особые заслуги перед Партией Регионов. Пользуясь случаем я передаю этим людям привет. Идите лечитесь!

Никакого насилия в тех кадрах, где я снимался не было, но обо всем фильме сказать не могу. На презентацию меня так и не пригласили".