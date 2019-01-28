Журналист Сергей Гармаш рассказал, что несмотря на то, что Петр Порошенко еще не зарегистрировался как кандидат в Президенты (это произойдет завтра, 29 января - прим. ред.), админресурс уже начал действовать.

"Богуславский район, Киевская область. Бюджетников добровольно-принудительно загоняют в "партию Порошенко". Работники клубов, образования и культуры... Более того, - если хочешь благосклонности начальства - вступил сам, должен привести еще пятерых. При этом у людей собирают копии паспортов и ИИН", - написал Гармаш.

По словам Гармаша, пока это вызывает противоположный эффект, сторонников Порошенко больше не становится. Самому Гармашу ситуация напоминает практику загона людей в правящие "общественные движения" в "ДНР".

Как сообщала "Страна", на воскресный молебен, объявленный Порошенко, людей собирают по разнарядкам из райадминистраций.