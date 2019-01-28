Журналист Дмитрий Василец создал общественный проект по противодействию фальсификациям на заграничных избирательных участках на будущих парламентских и президентских выборах в Украине.

"Заграницей проживают миллионы украинцев, но придут голосовать из них далеко не все. И вот тут для представителей власти открывается замечательная возможность вбросить тысячи бюллетеней за действующую власть, так как (...) за границей максимально сложно организовать мониторинг", - сообщил он.

В связи с этим организован Штаб по противодействию фальсификациям на выборах заграницей. "И тут друзья, без вашей помощи, мне не обойтись", - отметил журналист.

"По самым скромным подсчетам, на 130 заграничных участках, По не только моей информации, планируют вбросить от 50 000 до 300 000 голосов за действующую власть. Ведь в комиссиях заграницей за действующую власть будут сидеть в основном представители посольств и специально делегированные представители Министерства иностранных дел, которым сейчас заведует явный любитель шоколада Рошен", - сообщил Дмитрий Василец.

Штаб будет аполитичным, так как главная цель - это помешать фальсификациям. По мнению Васильца, каждый адекватный гражданин должен быть в этом заинтересован.

"Нам нужны люди, которые живут заграницей и которые при нашем содействии добровольно и бесплатно станут на дни выборов членами избирательных комиссий на участках заграницей, а также независимыми наблюдателями.", - сообщил он.

Василец отметил, что основная задача сделать так, чтобы на каждом избирательном участке заграницей находились два наших члена комиссии и два независимых наблюдателя.

"Так их планы по вбросу голосов рухнут как карточный домик. Фальсификации будут зафиксированы, а в большинстве случаев от них на местах просто откажутся (из-за простого присутствия независимых людей - Прим.Ред.)", - констатировал Дмитрий Василец.

Информация о том, где и в каких странах расположены избирательные участки, а также сколько людей на конкретных участках будут задействованы - появится на специальном сайте, на интерактивной карте в режиме онлайн.

Она уже доступна по ссылке. На ней можно найти страну проживания, а также полную информацию об избирательном участке.

Участники Штаба противодействия фальсификациям станут членами избирательных комиссий и независимыми наблюдателями. Им будут предоставлены все необходимые полномочия и документы.

Независимым наблюдателем может быть абсолютно любой человек, необязательно гражданин Украины. Ему предоставят удостоверение корреспондента.

"Кто решит поучаствовать в развитии демократии в Украине и поработать с нами, по почте перед выборами получит от нас удостоверение журналиста и редакционное задание на освещение избирательного процесса. Это необходимо для легализации вашего присутствия на избирательном участке и дает вам расширенные права по противодействию фальсификациям", - сообщил Дмитрий Василец. Для них также будут проведены обучающие вебинары.

Для получения статуса независимого наблюдателя можно выслать по электронной почте или в вайбере:

"Ваш адрес, куда высылать удостоверение и редакционные задания, ФИО как в загранпаспорте, дата рождения, своя фотография в электронном виде, номер телефона, город проживая и желательно профиль в соцсети", - сообщил Дмитрий Василец. Им может стать любой человек, даже без украинского гражданства.

Также всем желающим гражданам Украины можно зарегистрироваться членами комиссий избирательных участков.

"Здесь в организационном плане все сложнее, но и вопросов по противодействию фальсификациям в разы больше", - отметил журналист.

Каждый желающий войти в избирательную комиссию заграницей предоставляет:

"ФИО, полную дату рождения, адрес проживания заграницей, контактный телефон, а также какое у вас образование, место работы, занимаемая должность, есть ли судимость", - сообщил он. Этот статус доступен только для граждан Украины. Для них Дмитрий Василец также проведет специальные обучающие семинары, где расскажет о правах и полномочиях.

"Именно от вас во многом зависят результаты выборов", - резюмировал Дмитрий Василец. Также он приветствовал распространение информации о Штабе противодействия.

Информация и контакты уже доступна на сайте Штаба t34.in.ua.

Видео: youtube.com/Дмитрий Василец

Как сообщала "Страна", количество избирателей, которые будут голосовать на президентских выборах в 2019 году составит меньше 35,6 миллионов.

Напомним, что в МИДе не станут регистрировать российских наблюдателей на президентских выборах.