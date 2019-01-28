Певица MARUV, которая вместо Tayanna примет участие в Национальном отборе на "Евровидение", объявила первые сольные концерты в России. 6 апреля она выступит в Москве, а 12 апреля - в Питере. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Таким образом, если артистка победит в Нацотборе, то вместо того, чтобы все силы бросить на подготовку к "Евровидению", она будет репетировать российские концерты. "Мой первый сольник", "Питер, увидимся 12-го, будет пушка", написала певица в соцсети.

Как сообщает "Таблоид", концерты в России не являются чем-то удивительным, ведь MARUV давно популярна в России, как и Kazka. Певица неоднократно появлялась на российских премиях, радиостанциях и телеканалах.

Напомним, 26-летняя певица Анны Корсун (Maruv) - из Павлограда Днепропетровской области. В 2016 году она уже участвовала в Нацотбора в группе Pringlez. А за год до этого вместе с группой они заняли третье место на фестивале "Новая волна". С 2018 года она выступает как сольная певица.

Фото: maruvofficial/Instagram

Видеоклип певицы на песню Drunk Groove, которую она записала вместе с украинским музыкантом DJ Boosin (Михаил Бусин), набрал уже более 80 миллионов просмотров на YouTube.

Напомним, MARUV будет выступать в первом полуфинале Нацотбора, который состоится 9 февраля.

Также мы писали, что стал известен состав жюри Национального отбора на Евровидение-2019. С 9 февраля оценивать выступления участников и вместе со зрителями выбирать песню, которая представит Украину на Евровидении, как и год назад, будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.