Национальная полиция не открывала никаких уголовных производств и не получала реальных фактов о заявляемой из Минкульта якобы недостаче культурных ценностей в Киево-Печерской лавре. Представители Министерства культура не сообщали правоохранителям о какой-либо недостаче.

Об этом сообщили в главном следственном управлении Национальной полиции в ответ на информационный запрос УП.

"Согласно информации следственного управления ГУ Нацполиции в Киеве ... и Единого реестра досудебных расследований, уголовные производства по указанному в запросе факту (исчезновение культурных ценностей из Лавры, о котором заявляли в Минкульте - прим. ред.) за следственными подразделениями ГУНП в Киеве не значатся", - отметили в ведомстве.

Журналисты в частности интересовалась, сколько и по каким статьям УК было открыто уголовных производств, а также известно ли правоохранителям точное количество пропавших артефактов и их приблизительная стоимость.

Правоохранители сообщили, что не получали обращения от Минкульта о нехватке культурных ценностей, которые находятся в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике.

В ноябре 2018 года Министерство культуры начало проверку наличия мощей в ближних и дальних пещерах Печерской лавры.

8 января министр культуры Евгений Нищук рассказал, что инвентаризация в Киево-Печерской лавре обнаружила пропажу нескольких ценных икон.

9 января пресс-секретарь Минкульта Юлия Даценко заявила, что ревизия министерства во время проверки наличия и состояния ценностей в Киево-Печерской лавре якобы не смогла установить местонахождение десяти предметов, составляющих культурную ценность.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел сообщил, что не видел икон, об исчезновении которых заявили в Минкульте и считает, что подобные заявления делаются, чтобы заставить киевскую святыню Православия перейти в ПЦУ.

Как сообщала "Страна", Порошенко сделал заявление о штурме Лавр.

Напомним, что прокуратура сообщила о подозрении неизвестному, который поджег здание у Киево-Печерской Лавры.