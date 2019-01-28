Капитан крымского судна "Норд", задержанного украинскими пограничниками в марте 2018 года, Владимир Горбенко исчез. Об этом 28 января сообщает его адвокат Максим Могильницкий на своей странице в Facebook.

"Капитан рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко пропал без вести. По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит", - написал адвокат.

По его словам, основания для беспокойства "у нас очень серьезные", причем адвокат не исключает провокаций со стороны правоохранительных органов или представителей радикальных организаций. Могильницкий выразил надежду на то, что капитан жив и здоров.

Напомним, 25 марта 2018 года Госпогранслужба Украины задержала сейнер "Норд" с 10 членами экипажа на борту. Капитану судна Горбенко вменяется ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Позднее капитан был уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления - по ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом).

Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. На время досудебного следствия В.Горбенко находился у родственников в Мелитополе (Запорожская область). 19 июня Херсонский городской суд отказал в продлении обязательства для капитана Горбенко не посещать территорию Крыма.

Ранее "Страна" писала о том, что суд перенес на февраль дело капитана российского "Норда" из-за неготовности оборудования.

Также мы писали о том что в Украине еще раз попробуют продать арестованные российские судно "Норд" и Boeing по сниженным ценам.