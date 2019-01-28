Внефракционный депутат Верховной Рады Юрий Бойко обещает, что в случае его избрания главой государства он обеспечит внеблоковый статус Украины и преодолеет противоречия с Россией.

Об этом говорится в его предвыборной программе, обнародованной на сайте Центральной избирательной комиссии, которую цитируют "Украинские новости".

Бойко обещает придерживаться международных обязательств по установлению мира на Донбассе, пойти на на прямые переговоры со всеми сторонами конфликта и отменить военный сбор.

Будут проводиться прямые выборы руководителей регионов и руководителей муниципальной полиции.

Депутат обещает ввести криминальную ответственность за экстремизм, открыть доступ к социальным сетям и информационным ресурсам и гарантирует невмешательство государства в церковные вопросы

Касательно вопросов экономики, в программе говорится о росте до 5-7% в год путем развития технологий и поддержки национального производителя, создания стимулов для возвращения трудовых мигрантов, увеличения добычи угля и газа, а также гарантируется независимость энергетического рынка.

Также Бойко обещает провести общенациональный референдум о снятии моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Кандидат в президенты обещает снизить коммунальные тарифы, увеличить прожиточный минимум и установить минимальных доход выше нового показателя, а также погасить долги работникам госпредприятий.

Согласно программе, Бойко отменит медицинскую реформу и пенсионную, установив при этом минимальный страховой стаж для выхода на пенсию 15 лет.

Кроме того Бойко намерен обеспечить внеблоковый статус Украины, примирение с Россией и установление партнерских отношений с ней.

Ранее "Страна" сообщала, что 22 января ЦИК зарегистрировал внефракционного депутата Верховной Рады Юрия Бойко кандидатом в Президенты на выборы 31 марта.

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