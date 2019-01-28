ПриватБанк откроет функцию продажи валюты через мобильное приложение Приват24 с 7 февраля. Об этом говорится в сообщении банка.

Клиенты получат возможность мгновенно покупать и продавать в Приват24 доллары и евро для зачисления на валютные карточки или депозиты с банковских карточек в гривне в рамках установленного НБУ лимита до 150 тысяч грн в сутки, при этом клиенты Privat24 смогут поокупать не более 1 тысячи долларов в сутки.

Функция будет открыта вместе с введением в действие закона "О валюте и валютных операциях".

Как сообщала "Страна", ранее Приватбанк сообщил, что собирается идентифицировать клиентов по биометрическим данным.

Позже в Приватбанке объяснили, как новые банкоматы будут менять валюту и узнавать клиентов по фэйсу.