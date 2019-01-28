В Приват24 назвали дату запуска функции продажи валюты
ПриватБанк откроет функцию продажи валюты через мобильное приложение Приват24 с 7 февраля. Об этом говорится в сообщении банка.
Клиенты получат возможность мгновенно покупать и продавать в Приват24 доллары и евро для зачисления на валютные карточки или депозиты с банковских карточек в гривне в рамках установленного НБУ лимита до 150 тысяч грн в сутки, при этом клиенты Privat24 смогут поокупать не более 1 тысячи долларов в сутки.
Функция будет открыта вместе с введением в действие закона "О валюте и валютных операциях".
Как сообщала "Страна", ранее Приватбанк сообщил, что собирается идентифицировать клиентов по биометрическим данным.
Позже в Приватбанке объяснили, как новые банкоматы будут менять валюту и узнавать клиентов по фэйсу.
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