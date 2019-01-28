В понедельник, 28 января, Общественный совет международных экспертов (ОСМЭ) ветировал кандидатуры 39 из 113 претендентов в судьи Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщают "Украинские новости".

Глава Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков заявил, что всего было проведено 6 заседаний ВККС и ОСМЭ по отбору судей Антикоррупционного суда. К конкурсу были допущены 113 претендентов (81 - в судьи Антикоррупционного суда и 32 - в апелляционную палату этого суда).

К 49 кандидатам у ОСМЭ возникли претензии относительно их добропорядочности и соблюдения профессиональной этики. В итоге ОСМЭ ветировал 39 кандидатур, а 7 претендентов пропустил дальше. Еще 3 претендента добровольно прекратили участие в конкурсе.

Таким образом, 71 претендент участвует в конкурсе в Антикоррупционный суд. Среди них 42 действующих судьи, 17 адвокатов, 6 научных деятелей и 6 претендентов с общим опытом. Среди претендентов 50 мужчин и 21 женщина. Претендентам осталось пройти стадию собеседования с членами ВККС.

Как сообщала "Страна", в рамках Меморандума с МВФ Украина пообещала уже до мая назначить 35 судей в Антикоррупционный суд.

Напомним, глава Минздрава Ульяна Супрун вошла в десятку топ-нарушителей антикоррупционных законов.