ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов на пост президента Украины на выборах-2019.

Соответствующие решение принято по кандидату от партии "Свобода" Руслану Кошулинскому и члену партии "Гражданский рух Спильна справа", руководителю общественной организации "Центр оборонных реформ" Александру Данилюку (тезка бывшего министра финансов Украины - прим.Ред.), который идет на выборы как самовыдвиженец.

По состоянию на сегодня зарегистрировано уже 22 кандидата в президенты Украины. Рекордное количество кандидатов, которые баллотировались на выборах президента, было в 2004 году - 24 политика. В выборах президента 2014 года участвовал 21 кандидат.

Кого съезд выдвинул кандидатом, кто из политик отнес документы в ЦИК, кого зарегистрировали, а кому отказали - следить за статусом желающих стать главой государства можно в постоянно обновляемом материале "Страны".

С календарем выборов-2019 можно ознакомиться тут.