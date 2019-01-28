Глава Попаснянской райгосадминистрации убеждал общину УПЦ перейти в ПЦУ, но не смог правильно произнести имя главы новой церкви. Об этом сообщает сайт Северодонецкой епархии УПЦ.

Так, 27 января в Свято-Георгиевском храме пгт. Камышеваха Попаснянского района Луганской области состоялось приходское собрание, на котором решался вопрос о переходе в ПЦУ. Собрание прихода посетил и глава Попаснянской РГА Сергей Шакун, который пытался убедить верующих перейти в Единую Поместную Церковь. "От перехода в единую поместную Церковь ничего не поменяется. Поменяется только вывеска. Уберется "московский патриархат" и все", – заявил Шакун.

Также глава районной администрации сообщил, что был на дне рождения экс-главы УПЦ Филарета и разговаривал с "митрополитом Ионифием, новым, которого избрали". Присутствовавшие в храме поправили Шакуна, напомнив, что новоизбранного главу ПЦУ зовут "Епифанием". "Он (Епифаний – прим. ред.) пообещал, что приедет и привезет Томос. Чтобы вы почитали то, что там написано", – отметил Шакун, однако верующие начали возражать, что им это не интересно.

В итоге община единогласно проголосовала за поддержку Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Онуфрием.

Ранее "Страна" сообщала, что под Винницей выгнали с собрания церковной общины чиновников, попытавшихся перевести ее в ПЦУ.

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