В Киеве на станции метро "Площадь Льва Толстого" отключили новые турникеты отечественного производства, которые начали работу в тестовом режиме. Об этом сообщает 44.ua.

По словам начальницы информационного центра КП "Киевский метрополитен" Оксаны Никифорук, причиной закрытия турникетов стала необходимость дополнительного настраивания системы. "Сейчас на месте работают специалисты, которые продолжают процесс настройки турникетов, поскольку нужно и к банку подключиться, и чтобы сеть была. А оградили устройства с целью бесперебойного их настраивания и подключения. В ближайшее время их откроют", - сообщила она.

Напоминаем, новые турникеты отечественного производства установили на прошлой неделе. Оборудование предназначается для прохода пассажиров, которые пользуются бесконтактными банковскими карточками для оплаты проезда.

Фото: КП "Киевский метрополитен"/facebook.com

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