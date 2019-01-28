Объявивший себя венесуэльским президентом Хуан Гуайдо попросил власти Великобритании не возвращать золотой запас в слитках, общей стоимостью в $1,3 млрд правительству законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом передает Reuters со ссылкой на письмо Гуайдо, направленное премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и главе Банка Англии Марку Карни.

Гуайдо полагает, что правительство Мадуро намерено "продать золото и направить вырученные средства в Центральный банк Венесуэлы".

"Я обращаюсь к вам с просьбой остановить эту незаконную транзакцию. Если денежные средства будут переведены, то они будут использованы нелегитимным и клептократическим режимом Николаса Мадуро для того, чтобы репрессировать народ Венесуэлы", - пишет Гуайдо.

Кроме того, лидер оппозиции заявил, что потребовал "защиты" международных активов Венесуэлы от "разных стран и финансовых институтов, включая Международный валютный фонд".

Британская газета The Times 7 ноября 2018 года сообщила, что Банк Англии отказывается вернуть Венесуэле золотые слитки в рамках борьбы с отмыванием денег. Представители Великобритании потребовали от венесуэльского правительства разъяснений по поводу того, как латиноамериканская страна планирует распорядиться драгоценным металлом.

В декабре 2018 года две оппозиционные партии Венесуэлы "Справедливость прежде всего" и "Народная воля" призвали Банк Англии не возвращать золото по запросу Мадуро, поскольку вырученные от его продажи средства, по их мнению, могут быть использованы для организации преследования политических противников.

А в январе 2019 года в Венесуэле началась попытка госпереворота.

Как сообщала "Страна", Гуайдо согласовал с Вашингтоном план свержения Мадуро. Перед тем, как провозгласить себя временным президентом Венесуэлы, он говорил по телефону с вице-президентом США Майком Пенсом. Обсуждали ли они раздел золотого запаса Венесуэлы пока не сообщается.

Напомним, что Лукашенко позвонил Мадуро и предложил свою поддержку.