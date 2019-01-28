Кандидат в президенты Юлия Тимошенко среди прочих документов подала в ЦИК декларацию о доходах. Документ на сайте НАЗК зарегистрирован 22 января 2019 года, отчетный период - 2017 год.



Так, в Козине Обуховского района Тимошенко арендует 588-метровый дом. Там же у нее есть право пользования земельными участками площадью 1500, 1862 и 1244 метров.



Жилья в собственности у Юлии Владимировны нет.



Ее супругу – Александру Геннадьевичу Тимошенко – принадлежит пара наручных часов элитных марок Vacheron Constantin и Corum.



Сама политик владеет сережками с жемчугом и мелкими драгоценными камнями марок Mikimoto, Chanel, Cartier (три пары), кольцом с жемчужинами и драгоценными камнями от Dinh Van, ожерельем с жемчугом (2 единицы), подвеской с драгоценными камнями от Chopard и еще парой наборов украшение без указания марки.



Автопарком семьи Тимошенко владеет супруг, в него входит Mercedes-Benz GL-350 CDI 2014 года выпуска и ГАЗ 14 1983 года выпуска. Ему принадлежат права на два общества с ограниченной ответственностью – ООО "Геофорс" и ООО "Леді Ю".



Зарплата Юлии Тимошенко по основному месту работу, то есть народным депутатом, составила 225 490 гривен. Для исполнения депутатских полномочий она получила еще 252 825 гривен.



У Александра Тимошенко указан иностранный доход (из Праги) в размере 244 948 гривен. Предпринимательская деятельность принесла ему еще 3 374 731 гривен.



У кандидата в президенты есть один счет – в Ощадбанке, на нем она хранит 614 145 гривен. Ее наличные сбережения, указано в декларации, составляют 290 000 гривен.



Супруг Юлии Тимошенко наличными хранит 194 000 евро, 357 750 долларов, 650 000 гривен. В банке – 28 105 долларов и 22 167 гривен.

Ранее "Страна" рассказывала о том, чем владеет Владимир Зеленский. У него в собственности есть семь квартир, дом, часы, машины, офшоры и многое другое.

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