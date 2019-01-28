В Украину во вторник, 29 января, с юго-запада Европы переместится порция теплого воздуха, в большинстве областей, кроме востока, ожидается значительное повышение температуры, но погода будет пасмурной и сырой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных, северных, центральных регионах страны, а также в Одесской области местами пройдет небольшой снег с дождем. На остальной территории - без существенных осадков. Ночью и утром ожидается туман, на дорогах кое-где гололедица. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в восточных регионах, а также в Черниговской и Сумской областях ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза; на остальной территории ночью 0-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла (в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и Крыму ночью около 0°, днем 5-10° тепла).

В Киеве 29 января ожидается небольшой снег, днем - с дождем. Ночью и утром -слабый туман, на дорогах - местами гололедица. Температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла. По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 29 января самая высокая температура днем была 9,9° в 2002 году, самая низкая ночью -22,5° в 1909 году.

Погода 29 января Фото: meteo.gov.ua

Во вторник, 30 января, в большинстве западных, северных и центральных областей Украины прогнозируется небольшой дождь с мокрым снегом, на остальной территории - без существенных осадков. Ночью и утром - местами туман, на дорогах - гололедица. Ветер южный и юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла, в южных областях 6-11° тепла; на востоке страны ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

В Киеве 30 января небольшой дождь с мокрым снегом. Ночью, утром местами туман, на дорогах кое-где гололедица. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", 28 января в Украине морозы отступили на западе и юге, а на севере пока держится температура около -9 градусов.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в последний месяц зимы.