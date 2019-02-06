6 февраля отмечают день ангела всех Оксан - блаженной Ксении Петербуржской. Считается, что имена Оксана, Ксения и Аксинья - родственные, но в современности они употребляются в независимости друг от друга. Тем не менее все обладательницы этих имен отмечают день ангела сегодня.

Что означает имя Оксана

Имя Оксана переводится с греческого "ксенос", как "иностранка", "странница". Оксанам приписывают независимый характер, хорошие способности в учебе, доброту и обидчивость.

В народе считается, что по этому дню, 6 февраля, можно судить о том, какая придет весна: "Какая Оксана - такая и весна".

Кто такая Ксения Петербуржская

Ксения Петербуржская - одна из самых почитаемых святых в православии. Документальных свидетельств о ее жизни нет, но рассказывают, что она жила в 18 веке. Вышла замуж за придворного певчего, который дослужился до вина полковника, но внезапно умер. Овдовев, 25-летняя Ксения, встала на путь юродства, когда человек, находясь в здравом уме, якобы безумствует.

Ксения взяла себе имя мужа, надела его одежду и отзывалась только на его имя. А людям говорила, что это Ксения умерла. На похоронах она шла за его гробом и причитала: "Умерла моя Ксеньюшка". Дом она отдала знакомой с условием, что та будет давать приют беднякам. Родня хотела через суд оспорить желание Ксении раздать имущество, ссылаясь на то, что она помешалась, но суд рассудил, что женщина находится в здравом уме.

Ксения носила рваную обувь на босу ногу, теплой одежды у нее не было. На предложения дать ей добротную обувь и одежду она отвечала отказом. Целыми днями блаженная бродила по улицам, милостыню не брала, а если и принимала копейки, то только от тех, у кого было доброе сердце, и сразу же раздавала деньги нуждающимся. Иногда заходила к знакомым на обед, беседовала с ними.

Где она ночует никто не знал. Потом выяснилось, что до восхода солнца и в любую пору она молится на коленях в поле. Также по ночам она носила кирпичи на место постройки храма.

Горожане любили, когда к ним заходила Ксения, это считалось хорошей приметой. Торговцы стремились ее угостить - после этого товар быстро распродавался, извозчики предлагали ее подвезти, чтобы день был хорошим. Матери радовались, когда она гладила детей, потому что они росли здоровыми.

Рассказывают, что Ксения предсказала смерть императрицы Елизаветы Петровны и убийство юного Иоанна Шестого. Она дожила до 70 лет, ее могила стала местом паломничества. Верующие просят у нее помощи и заступничества.

Существует ежедневная молитва на каждый день, к своему ангелу:

Моли Бога о мне, святая угодница Божия Ксение, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорой помощнице и молитвеннице о душе моей.

Открытки и поздравления с днем Оксаны

6 февраля Оксан можно порадовать открыткой и поздравлениями в стихах или прозе.

С днем ангела тебя, Оксана,

И пусть холодным зимним днем

Любовь своим теплом согреет,

Одарит светом и добром.

От души желаю жить спокойно и уверенно, наперекор зависти и предрассудкам. Пусть всегда остается место надежде, которая дарит силы. С днем ангела.

Хочу, чтоб рядом были люди, которые поймут без слов.

И чтоб день ангела встречала ты морем счастья и цветов.

Пусть счастье отыщет тебя,

Пусть жизнь будет яркой, как в сказке.

А я поздравляю тебя,

чтоб ты оставалась прекрасной.