Больше половины украинцев выступают за прекращение войны на Донбассе даже при условии отказа от неподконтрольных территорий. Об этом заявил 28 января директор социологической компании Seetarget Алексей Боровский, пишет Интерфакс-Украина.

"Более чем половина населения Украины, почти 60% (59,2% - Прим. Ред.) хотят мира любой ценой, даже путем отказа от оккупированных территорий", - рассказал Боровский на презентации социологического исследования "Украина в фокусе социологии.

Социальные настроения граждан во время избирательной кампании 2019" на пресс-конференции.

По его словам, 24,1% респондентов выбрали из предлагаемых ответов вариант продолжения военного конфликта любыми методами, в том числе и силовыми, пока не будет установлен контроль Украины над всеми оккупированными территориями.

Согласно опросу, 73,1% жителей на Востоке Украины поддерживают прекращение войны. "Эта тема фактически разделяет Украину на два политических лагеря или две большие общественные группы", - подытожил Боровский.

Кроме того, по его словам, несмотря на вооруженный конфликт, в Украине преобладает негативное отношение к реализации законодательных инициатив о свободной продаже оружия. Так, 77,6% респондентов не поддерживает свободную продажу оружия при условии более суровой ответственности за преступления с использованием оружия и нелегальный оборот оружия. И только 18,1% опрошенных считают это приемлемым.

Компания Seetarget провела исследование "Украина в фокусе социологии. Социальные настроения граждан во время избирательной кампании 2019" 17-23 декабря 2018 года. Методом личных интервью было опрошено 2010 респондентов старше 18 лет. Ошибка выборки составляет не больше 2,3%.

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