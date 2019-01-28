В субботу-воскресенье 26 и 27 января в Украине сыграли три матча 33-го тура чемпионата Украины по хоккею (УХЛ - Пари-Матч).

Лидер турнира херсонский "Днепр" обыграл на выезде белоцерковский "Белый Барс", "Донбасс" уверенно победил "Ледяных Волков" в Дружковке, а "Кременчук" в Харькове справился с игроками МХК "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

"Белый Барс" – "Днепр" 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Серьёзный бой дала команда из Белой Церкви лидеру чемпионата. Хозяева на равных соперничали с херсонцами, но исход поединка решила игра в неравных составах. Подопечные Дмитрия Пидгурского трижды поражали ворота "Белого Барса", имея численное преимущество (шайба Руслана Ромащенко и дубль Кирилла Бондаренко).

Во многом своей победой "Днепр" обязан своему голкиперу Олегу Петрову, а также неточности своих оппонентов – слишком много моментов упустили белоцерковчане. Гости выиграли 4:2, а Дмитрий Пидгурский отметил хорошую игру своих противников. Команда из Херсона продолжает возглавлять турнирную таблицу.

Видео: youtube.com/УХЛ

"Донбасс" – "Ледяные Волки" 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Чемпион Украины прогнозировано добыл уверенную победу над главным аутсайдером турнира. Ещё в первом периоде за хозяев отличились Виктор Захаров и Илья Смирнов. Во второй 20-минутке дебютную шайбу за дончан забросил Тигран Манукян. Сбавив обороты, подопечные Сергея Витера ещё дважды огорчили киевлян под занавес встречи – голы на счету Владислава Лугового и Ильи Коренчука.

Финальная сирена зафиксировала результат 5:0 в пользу "Донбасса". Дончане продолжают победную серию до 17 матчей, в свою очередь "Ледяные Волки" проигрывают в 22 раз подряд. Богдан Дьяченко оформил пятый "сухарь" в сезоне, а его команда продолжает погоню за лидером.

Видео: youtube.com/УХЛ

МХК "Динамо" – "Кременчук" 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)

Команде из Кременчуга непросто пришлось в стартовом периоде. "Динамовцы" активно действовали и угрожали воротам соперника, но хозяев подвели частые удаления. Одно из них реализовал Всеволод Толстушко. Через две минуты за кременчужан отличился Руслан Ефимочкин. По аналогичному сценарию прошли и вторые 20 минут. "Динамо" держалось неплохо до конца периода, но затем дважды "провалилось" в защите. Забивали Глеб Кривошапкин и тот же Всеволод Тостушко, который вновь забросил в большинстве.

При счёте 4:0 в пользу гостей размочить счёт удалось капитану харьковчан Владимиру Чердаку. Но тут же Артём Шиманский вновь огорчил публику в Харькове. Тем не менее, последнее слово осталось за "Динамо" – дубль оформил Чердак. Победив 5:2, "Кременчук" прервал серию из двух поражений. "Динамовцы" уступили третий раз подряд.

Видео: youtube.com/УХЛ

Фото: uhl.ua

Как сообщала "Страна", в Украинской хоккейной лиге назвали лучших игроков первого месяца зимы.

Напомним, что в предыдущем туре УХЛ идущий вторым чемпион продолжил победную серию.