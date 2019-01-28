Сегодня, 28 января, в Карпатах спасатели смогли обнаружить тело туриста из Киева, который погиб в лавине 25 января. Об этом сообщает управление ГосЧс Украины в Закарпатской области в Facebook.

"Около 11:00 поисковая группа спасателей добралась до места схода снежной лавины, в которой погиб турист из Киева. В настоящее время спасатели транспортируют тело погибшего в Раховскую районную больницу", - говорится в сообщении.

Напомним, погибший проживал в Киеве, он был с 1990 года рождения. Вместе с двумя товарищами он находился возле горы Стог, когда сошла лавина. Двое мужчин смогли самостоятельно выбраться из-под снега. К сожалению, их товарищ погиб.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Как сообщала "Страна", 27 января спасателям пришлось приостановить поиски погибшего туриста из-за опасности схождения лавин возле ущелья.

Напомним, на Закарпатье объявили опасность 3 уровня из-за схождения лавин, которые могут перекрыть автотрассы. Также мы писали, как спасатели нашли живым немецкого лыжника, который заблудился в горах Карпат.