В Чехии легально работают 120 тысяч граждан Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии Томашем Петршчиком, пишет Интерфакс-Украина.

Петршчик сообщил, что в Чехии проживают более 100 тыс. украинцев. "Необходимо также вспомнить 3,1 тысяч украинских студентов, которые учатся в вузах", - отметил он. В свою очередь, глава МИД Украины добавил, что 120 тысяч украинцев легально работают в Чехии.

Ранее "Страна" сообщала, что украинские заробитчане перевели из Чехии в Украину 600 млн евро за год.

Также мы писали о том, что Чехия в этом году увеличила рабочую квоту для украинцев в два раза.