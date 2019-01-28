Музыкант Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины. По словам лидера "Океана Эльзы", он не станет "менять джинсы артиста на галстук чиновника".

При этом он дал понять, что в стороне от выборов не останется. Он будет работать "со своей командой" для изменений в стране и победы проевропейских сил и окажет поддержку другим кандидатам, но кому именно - не уточнил.

Свою цель Вакарчук обозначил так: "привести во власть как можно больше молодых профессионалов - людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы - превыше всего".

"Страна" уже предположила, что Вакарчук может поддержать Гриценко, Садового или даже Порошенко.

Сам певец пока не говорит кого будет поддерживать, а возможность поддержать действующего президента отметает.

В социальных сетях, тем временем, обсуждают заявление Вакарчука.

Журналист Максим Гардус рассуждает о последствиях этого заявления:

"Довакарился. Вакарчук таки не идёт - уже официально. Но возможность стать вип-агитатором не закрывает: "Разом з моєю командою, я працюватиму над тим, щоб проєвропейські сили перемогли. Я працюватиму над тим, щоб привести у владу якомога більше молодих професіоналів – людей майбутнього, тих, для кого справедливість і державні інтереси – понад усе."

Правда, такой облом своих собственных сторонников в частности и искателей "новых лиц" вообще делает его поддержку менее ценной, а его мнение - менее авторитетным.

Тем более, что реальные перетоки его потенциального электората могут сильно отличаться от договоренностей с лидерами гонки.

Имиджево наибольший эффект отсутствие Вакарчука даст, понятно, Зеленскому. В нише новых он теперь один. Но количественно перетоки в двумерках смотреть надо".

Соцсети также отметили риторику музыканта - особенно его пассаж о джинсах.

Блогер Александр Деркач шутит: "Наша сила в джинсах, сказал Святослав Вакарчук. И не пошёл в президенты. Нет, поправили Святослава металлурги. Наша сила в плавках. И пошли на смену".

Журналист Михаил Ткач острит на тему Вакарчука и его выступления: "В джинсах больше!" Святослав В."

Он же: "Джинсослав Джинсорчук".

Джинсы даже стали темой для фотожаб:

Но вернемся к более серьезным вещам. Политолог Михаил Чаплыга считает, что отказ Вакарчука от выборов - это технология Банковой. Он делает обзор тезисов, которые распространяют в Сети "порохоботы".

"По темникам узнаю их... Итак господа, вам сложно понять ху из ху в этой длинной простыне кандидатов? Темник Порошенко с Банковой поможет нам!

По их ЦУ:

Вакарчук - хороший мальчик, моральный авторитет, перспективный будущий политик в Раде...

Садовой - мощный политик, успешный управленец, светоч страны...

Гриценко и Зеленский - каки...

Про Юлю отдельный блок ЦУ (не уложились в несколько абзацев).

А теперь включаем "Кривой" и следим за тем, как толпы "независимых" экспертов как под линеечку это вам осветят".

"Думаю, Слава Вакарчук пойдет по пути Садового-2014, поведет партию в парламент, но "замыкающим номером".

Даю совет Порошенко: в связи с постоянно невнятным Славой, рекомендую сделать совместно фото - Святослав Вакарчук делает дружеские обнимашки с Макаром Пасенюком :) - вот тогда на 100% Слава - Ваш, а не наш", - пишет банковский аналитик Виктория Страхова.

"Вакарчук своеобразно понимает словосочетание "я в деле". не удивлюсь, если завтра в джинсах он выйдет на сцену и поддержит действующего, в его понимании - проевропейского - президента. Не даром он сообщил об отказе участвовать в выборах именно накануне выдвижения Петра.

Теперь легко предугадать расклад.

Вакарчук поддерживает Порошенко.

Зеленский - Тимошенко.

Весна будет веселой", - анализирует ситуацию журналистка Ольга Василевская.

Блогер Руслян Бизяев считает, что персона Вакарчука нужна, чтобы сгруппировать вокруг ее "еврооптимистов" на осенних выборах в парламент.

"Вакарчук не пошёл, потому что не должен был идти. Большинству наших "шановних" не нужен Ющенко-2, который ломает уже устоявшиеся расклады.

Тем более как оратор он категорически слаб. Только заговорит-рейтинг пошёл вниз. Но деньги уже вложены неким олигархом на букву П.

Будут тянуть на осень. В парламент. С партией "Еврооптимисты"-2. Но до осени ещё ой как много времени..."

А вот нардеп Мустафа Найем уверен, что Вакарчук еще не определился, кого ему поддержать.

"Насколько я понимаю, решение было принято ещё в начале года, но касается оно не только президентских выборов. Из обращения очевидно, что команда Святослава будет готовиться к парламентским выборам.

Между тем, опыт президентских выборов показывает, что поход несколькими разрозненными колоннами - это пораженчество. Шанс на самостоятельный проход в парламент имеют всего несколько партий. Но и у них недостаточно организационных ресурсов для защиты голосов, агитации и донесения своей программы. А в случае успеха мы получим в следующем парламенте не сильную фракцию, а небольшую группу "белых ворон". К этому надо добавить, что с 2014 года ситуация сильно изменилась. Крупных игроков с большими ресурсами будет больше. Еще больше скепсиса и апатии.

Поэтому готовиться к объединению всех сил и созданию единой коалиции надо уже сейчас. Такие переговоры ведутся как между уже существующими политическими силами и группам, так и между инициаторами новых проектов. Но чем раньше начнутся интеграционные процессы, тем больше шансов, что такая коалиция возникнет сразу после президентских выборов.

Тем временем, невыдвижение Святослава означает, что единого кандидата на президентских выборах от оппозиционных демократических сил должны определить Анатолий Гриценко и Андрей Садовой. Уверен, Святослав Вакарчук поддержит любого из них, если они договорятся".