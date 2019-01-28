Трассу Киев-Чоп перекрыли на отрезке М-06 из-за массового ДТП с участием 5 автомобилей, объезд организовали через село Глубокое Закарпатксой области. Об этом сообщает патрульная полиция Закарпатской области в Facebook.

"В результате ДТП на трассе М-06 движение на отрезке дороги, где произошло автопроисшествие, временно перекрыто. Зато организован объезд через село Глубокое", - говорится в сообщении.

Схема объезда. Фото: facebook.com/zakpolice

По данным "Укринформа", на трассе столкнулись 5 автомобилей. "Сегодня в 11:00 в полицию поступило сообщение о масштабной аварии на трассе Киев-Чоп в селе Глубокое, что в Ужгородском направлении. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оказалось, что столкнулись 5 автомобилей, из них один микроавтобус. Причины столкновения пока изучаются", - сказала пресс-секретарь полиции в Закарпатской области Инесса Мандзулич.

По ее словам, в больницу доставили 7 человек, у шести из них легкие телесные повреждения (синяки и царапины), у одного участника - возможен перелом, но травма не подтверждена.

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