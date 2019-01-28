Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС США над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщает 28 января пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что "российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель". Для перехвата цели в воздух был поднят дежурный истребитель Су-27.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США. После удаления иностранного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Ранее "Страна" сообщала, что самолеты России и НАТО дважды встретились над Балтийским морем.

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