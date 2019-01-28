В Днепре девочка после занятия в детском саду попала на операционный стол с травмой глаза. Инцидент произошел 24 января в дошкольном образовательном учреждения (ДОУ) № 372. Об этом сообщается в группе "Освіта Придніпров'я" в Facebook.

"Во время детской потасовки девочка получила удар!!! Карандашом!!! в область глаза", - уточняется в сообщении.

Также говорится о том, что воспитатель в это время находилась в раздевалке и узнала о случившемся от детей.

"При этом ни медицинский работник, ни администрация заведения в известность не были поставлены. Когда пришли родители, им сказали, что ребенок слегка ударился в процессе игры. Также воспитатель отметила, что синяк под глазом она - внимание - обработала хозяйственным мылом! Вечером гематома у девочки продолжала расти. Родители были вынуждены обратиться в детскую больницу на ул. Космической", - пишет автор сообщения.

25 января девочка была прооперирована, из ее глаза хирурги извлекли осколок карандаша.

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