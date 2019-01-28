С 31 января в Киеве действие режима одностороннего движения по Парковой дороге в сторону Европейской площади в утренние часы рабочих дней с 31 января 2019 года будет продлено на час – до 11:00. Об этом сообщаетсайт Киевской городской государственной администрации.

Таким образом, Парковая дорога будет работать в одностороннем режиме в будние дни (понедельник-пятница):

по направлению к Европейской площади с 07:00 до 11:00;

по направлению к мосту Патона с 17:00 до 22:00.

С 26 января движение транспорта по улице Крещатик снова будут перекрывать на выходные и праздники. Главная улица столицы будет перекрыта для движения транспорта в субботу, 26 января, с 19:00 до 22:00, в воскресенье, 27 января, с 10:00 до 22:00.

Как сообщала "Страна", в Киеве водителей просят не оставлять автомобили у дорог и улиц, чтобы не мешать убирать снег.

Напомним, что в 2019-м году планируется завершить комплекс работ на улицах Алматинской, Заболотного, Семьи Кульженко, Туполева, проспектах Палладина и Правды.