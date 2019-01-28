72-летний Иван Вакарчук, экс-ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко, должен стать доверенным лицом Петра Порошенко на президентских выборах во Львовской области.

Эту информацию нам подтвердили в академических кругах университета, в котором он трудится профессором на кафедре теоретической физики.

Вакарчук, который 20 лет возглавлял вуз, а при Ющенко был министром образования, считается одним из моральных авторитетов на Галичине.

Официально информацию об участии Вакарчука-старшего у Порошенко не комментируют.

Лидер музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сегодня заявил, что не будет баллотироваться на президентских выборах в 2019 году. Об этом он сообщил в видеообращении на официальном канале YouTube.

В то же время, как сообщили “Стране” три независимых источника, музыкант может поддержать Порошенко на выборах главы государства. Сам Вакарчук это отрицает.

Подробнее о том, какую роль сыграет Вакарчук в президентских выборах можно прочитать здесь.