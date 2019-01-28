Трое раненых украинских моряка, которых перевели в СИЗО "Лефортово" в Москве, находятся на карантине. Об этом в Facebook написала представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Как проинформировал меня МИД Украины, трех раненых украинских моряков - военнопленных перевели в "Лефортово". Российские власти заявили, что некоторое время "они будут на карантине". Украинские консулы уже добиваются встречи с ними и надеются, что до конца недели смогут лично увидеть ребят", - написала она.

Геращенко отметила, что российская сторона до сих пор не предоставила официальной информации о состоянии здоровья раненых, игнорируя Женевские конвенции и нормы международного гуманитарного права.

Напомним, 25 ноября при переходе группы кораблей украинских ВМС из Черного в Азовское море Россия захватила корабли. Суд в Крыму арестовал всех 42 моряков на 2 месяца.

Ранее "Страна" сообщала, что в ПАСЕ призвали освободить моряков, но не признали военнопленными.

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