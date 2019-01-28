В Днепре ветеран Второй мировой войны скончался, так и не дождавшись, когда в его квартиру вернут отключенный за долги соседей газ. Об этом на своей странице в соцсети написала днепровская журналистка Любовь Бурлакова.

По ее информации, ветеран Второй мировой войны Алексей Кириллович Полянчиков, 1927 года рождения, в последее время был прикован к постели. За ним ухаживала его престарелая жена. А в конце прошлого года на их стояке многоэтажного дома отключили газ из-за долгов соседей.

"У самого ветерана долгов не было. Обращения в "Днепрогаз" и горсовет Днепра и лично, и официальным запросом от телеканала ничего не изменили. По его стояку газ так и не включили. Это Тополь-1, дом 25. Соседи помогали, как могли, каши даже им варили и приносили. В общем отмучался человек. Печально, что в таких условиях доживал свой век участник боевых действий. Брошенный государством и обиженным бездушным газовым монстром", - написала Любовь Бурлакова.

Скриншот: facebook.com/ Любовь Бурлакова

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