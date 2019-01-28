На кинофестивале Sundance показали четырехчасовой документальный фильм "Покидая Неверленд", героями которого стали Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак. В детстве они общались с ныне покойным певцом Майкла Джексона.

Как пишет The Daily Mail, критики уже назвали ленту "фильмом ужасов" и "таблоидным убийством". Певец предстает в ней "мягким хищником", монстром, который калечил детские жизни. Робсон и Сейфчак еще раз обвинили его в педофилии. Они рассказали, что развращение и изнасилование продолжались с их 7 лет до 14.

На резонансный фильм уже отреагировали официальные представители наследства Майкла Джексона. Они напомнили, что сами Робсон и Сейфчак во время судебного процесса против Джексона в 2005 году выступили в его защиту и под присягой показали, что он ничего им не сделал.

Более того, семья Робсона "пользовалась добротой, щедростью и карьерной поддержкой" Джексона до самой смерти артиста. А идея обвинить его в развращении возникла у Робсона после того, как ему отказали в роли в шоу Cirque du Soleil, посвященном поп-королю.

"Оставляя Неверленд" - это не документальное кино, это таблоидное убийство Майкла Джексона, при жизни, а теперь посмертно. Фильм берет бездоказательные обвинения в том, что, вероятно, случилось 20 лет назад, и подает как факты", - отметили в Michael Jackson's Еstate.

Также сообщается, что создатели фильма ограничились интервью с предполагаемыми жертвами и их родными, не пожелав пообщаться с другими людьми из близкого окружения Майкла, которые заверили бы, что он никогда не вредил детям. Сейфчака и Робсона представители Michael Jackson's Еstate назвали "клятвопреступниками" и подчеркнули, что при жизни артиста его невиновность была доказана в суде.

Адвокат Уэйда в свое время объяснял то, почему его клиент сначала защищал Майкла Джексона, а после смерти звезды кардинально изменил свою позицию. По его словам, осознать, что он - действительно жертва растления, Робсону помогла психотерапия.

Как известно, одним из "маленьких друзей" Джексона также был актер Маколей Калкин, звезда фильма "Один дома". В недавнем интервью он заявил, что певец не был в него влюблен и никогда не обращался с ним как-то неправильно.

Как сообщала "Страна", три песни Майкла Джексона оказались фейками. Sony Music, которая владеет правами на альбомы Майкла Джексона, призналась в подделке нескольких песен легендарного поп-исполнителя, которые вышли в посмертном альбоме "Michael".

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