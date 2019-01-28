Бывшая жена экс-полузащитника киевского Динамо Александра Алиева Татьяна сообщила в Facebook, что он ее снова избил, когда пришел домой пьяный.

Кроме того, по словам женщины, она и ее дети регулярно находится в состоянии стресса. Муж шантажирует ее, требуя отказаться от алиментов. А после видео злостно избивает супругу.

"Я в этом живу уже три года. Три года сплошного стресса и постоянной угрозы жизни. Неполных 7 утра.

Накануне были успокоительные, без которых уже не могу заснуть. Отец моих детей пришел домой с очередной пьянки. Я почти не понимаю, что происходит. Только ругань и понимание, что нужно бежать. И интуиция не подвела. После съемки этого видео меня бил отец моих детей так, что поломал кровать. Экспертиза определила сотрясение мозга средней тяжести", - написала женщина.

По ее словам, во время этой сцены дети, находившиеся в соседней комнате, проснулись и плакали. Женщина опубликовала одно из видео, которыми ее шантажирует супруг. "Послушайте, как ведет себя отец детей и педагог, который учит мальчиков в спортивной школе. Вы доверяете психопату своих детей", - заключила Алиева.

Видео 18+ содержит нецензурную лексику

Фото: facebook.com/tatyana.alieva.5

Как сообщала "Страна", жена Алиева открыто обвинила мужа в избиении детей и пьянстве. Также мы писали, что Алиев за повторное избиение жены может стать невыездным.