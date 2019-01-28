Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проверяет на пожарную безопасность только одно из ста образовательных учреждений. Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов Opendatabot.

В других сферах ситуация существенно отличается. Для сравнения пожарные проверяют каждую 20 компанию, которая занимается розничной торговлей, и каждое 10 пищевое производство. В то же время, требования по безопасности для образовательных учреждений должны быть наибольшими. Отправляя ребенка в детский сад или школу, родители должны понимать, проведенная там проверка пожарной безопасности, были выявлены нарушения, а главное — были ли они устранены.

Портал отмечает, что есть перечень вопросов, по которым спасатели проверяют заведение. В основном они касаются документов, соответствия материально-технической базы, проведения инструктажей, состояния содержания путей эвакуации и выходов и т. д.

Самые частые нарушения, которые выявляет ГСЧС:

Здание не защищено от прямого попадания молнии; На этажах отсутствуют вторые эвакуационные выходы; Деревянные крыши не обработаны огнезащитным покровом; Не проведено обслуживание огнетушителей.

"Если в заведении были обнаружены нарушения, то после проверки его руководству выдают предписание с нарушениями и срок, за который их нужно устранить. Ориентировочно через месяц проводится повторная внеплановая проверка, во время которой проверяют, были ли устранены нарушения. Если были - тогда с точки зрения государства этот детсад вновь становится "безопасным", - объясняет эксперт BRDO, менеджер проекта "Инспекционный портал" Яна Горюнова.

Также в заключении инспектора указывается степень риска учреждения (низкий, средний, высокий), какие именно нарушения были обнаружены и как их можно исправить. Эти данные следует проверить родителям для того, чтобы иметь представление о безопасности детского сада.

Если в садике или школе были выявлены нарушения, то нужно проверить суть нарушений и были ли они устранены - об этом расскажет предписание и отметка о состоянии его выполнения. Также необходимо обратить внимание, были ли наложены санкции на сад.

На данный момент штрафы не превышают 170 грн и накладываются далеко не на все виды нарушений. "Санкции и штрафы обычно налагают за существенные нарушения. В некоторых случаях садик может прекратить свою работу (если он опасен для здоровья или жизни персонала и детей)", - рассказывает эксперт BRDO.

"Поскольку штрафы на данный момент является совсем не высокими - не помешает лишний раз проверить, были ли устранены нарушения собственноручно. Например, можно посмотреть, убрало ли заведение решетки из окон", - комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.

Ну а если ГСЧС не проверяла учебное заведение, это говорит лишь о том, что потенциально такое заведение может быть опасным. Один из возможных вариантов для родителей - самим инициировать проверку пожарной службы. "Жалоба оформляется в соответствии с требованиями Закона об обращениях граждан. Заявление адресуется ответственному органа, может быть индивидуальная или коллективная, обязательно должно содержать факты нарушений, которые можно было бы проверить. Желательно указать максимально корректную информацию об учебном заведении: код ЕГРПОУ , наименование. Кстати, можно инициировать любую проверку в отношении учреждения и объекта хозяйствования и нарушение прав потребителя", - комментирует Яна Горюнова.

Скриншот: opendatabot.ua

Ранее "Страна" сообщала, что волна проверок школ и детсадов в Украине прошла в начале 2018 года, после пожара в российском ТЦ в Кемерово.

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