В воскресенье, 27 января, в Москве обнаружили убитым уволенного со скандалом экс-руководителя "Дальспецстроя" Дмитрия Савина. Его тело с огнестрельной раной головы нашли в его коттедже. Рядом нашли зарегистрированный на Савина карабин Browning, пишет РИА Новости.

"Тело бывшего руководителя "Дальспецстроя" Дмитрия Савина нашли на улице Привольная в воскресенье вечером. По предварительным данным, он покончил с собой", - сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Дмитрий Савин возглавлял компанию "Дальспецстрой", которая строила космодром Восточный в Амурской области. В марте 2015 года он перешел на должность заместителя руководителя, в апреле 2015-го уволился (как тогда сообщалось, по состоянию здоровья). В последнее время он нигде не работал.

Дмитрий Савин. Фото: ria.ru

В 2015-м СМИ сообщали, что Савин не только скрывал проблемы с невыплатой зарплат рабочим, но и устроил к себе в контору собственную жену, выплатив ей за месяц 800 тысяч рублей. Эта ситуация получила большой резонанс, когда рабочие с Восточный объявили голодовку.

Следственный комитет России (СКР) проводит доследственную проверку по факту гибели Дмитрия Савина.

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