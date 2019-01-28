Во Франции трое вооруженных людей напали на тюремный конвой, в результате инцидента преступнику удалось сбежать. Об этом сообщает французское издание LCI.

Нападение произошло в понедельник, 28 января, около 8:30, когда обвиняемого перевозили из города Безье в суд муниципалитета Тараскона на юге Франции. По прибытии в здание суда трем сотрудникам полиции, которые сопровождали заключенного, угрожали трое "вооруженных до зубов" мужчин. Нападавшие нанесли несколько ударов сотрудникам тюрьмы и сделали несколько выстрелов перед зданием суда. Заключенный сбежал со своими тремя сообщниками.

Сообщается, что задержанный был помещен в тюрьму 26 сентября 2017 за вооруженное ограбление, ограбление с отягчающими обстоятельствами в преступном сговоре.

Напомним, во Франции задержали гангстера, сбежавшего из тюрьмы на вертолете.

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Как сообщала "Страна", в США поймали заключенного, который сбежал из тюрьмы более 30 лет назад.