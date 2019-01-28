Главный тренер английского Манчестер Сити, знаменитый Хосеп Гвардиола назвал три европейские команды, которые, по его мнению являются лучшими на континенте за последнее десятилетие. Об этом передает канал Футбол 1 со ссылкой на Goal.com.

"Лучшие - это Ювентус, Бавария и Барселона. Почему? Все очень просто - каждый сезон они выигрывают чемпионаты и кубки, каждый сезон они находятся на вершине", - заявил Хосеп Гвардиола.

Интересно, что при этом он не назвал среди лучших ни одного клуба АПЛ, ни даже мадридский Реал, который выиграл четыре Лиги чемпионов за пять лет и три из них подряд. Может это объясняется тем, что Гвардиола тренировал Барселону, злейшего врага королевского клуба.

Ранее "Страна" сообщала, что Усик поздравил Манчестер Сити с победой в дерби и Гвардиола сделал селфи с нашим боксером.

Также мы рассказывали, что Гвардиола назвал Зинченко лучшим игроком в матче Манчестер Сити.