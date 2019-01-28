Знаменитый Гвардиола назвал тройку лучших команд десятилетия. Странно, но в его списке нет Реала
Главный тренер английского Манчестер Сити, знаменитый Хосеп Гвардиола назвал три европейские команды, которые, по его мнению являются лучшими на континенте за последнее десятилетие. Об этом передает канал Футбол 1 со ссылкой на Goal.com.
"Лучшие - это Ювентус, Бавария и Барселона. Почему? Все очень просто - каждый сезон они выигрывают чемпионаты и кубки, каждый сезон они находятся на вершине", - заявил Хосеп Гвардиола.
Интересно, что при этом он не назвал среди лучших ни одного клуба АПЛ, ни даже мадридский Реал, который выиграл четыре Лиги чемпионов за пять лет и три из них подряд. Может это объясняется тем, что Гвардиола тренировал Барселону, злейшего врага королевского клуба.
Ранее "Страна" сообщала, что Усик поздравил Манчестер Сити с победой в дерби и Гвардиола сделал селфи с нашим боксером.
Также мы рассказывали, что Гвардиола назвал Зинченко лучшим игроком в матче Манчестер Сити.