Министр обороны Степан Полторак заявил, что в Украине в течение последних нескольких лет в Вооруженных силах создан корпус резерва и танковая бригада резерва на случай открытой агрессии против страны. Об этом сообщает "Укринформ".

"Это подготовленная техника, которая заправлена, на ней есть экипажи, и на случай обострения ситуации или открытой агрессии корпус резерва готов в кратчайшие сроки приступить к выполнению задач", - рассказал Полторак во время посещения харьковских оборонных предприятий, входящих в состав корпорации "Укроборонпром".

Ранее Полторак заявил, что если Путин нападет, то Украина соберет две сотни тысяч резервистов в считанные часы. Напомним также, что в министерстве обороны разрешили напрямую закупать импортную военную продукцию. Так, Минобороны планирует закупить до 20 новых наименований нового оружия.