В Симферополе неизвестный облил красной краской постамент "вежливым людям", установленный после аннексии Крыма в 2014 году. Подозреваемый уже задержан. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в понедельник, 28 января сообщает пресс-служба МВД РФ.

"27 января 2019 года в городе Симферополе ... задержан мужчина, который облил краской памятник "вежливым людям", - говорится в сообщении.

На него сразу же составили протокол об административном правонарушении по статье "появление в общественных местах в состоянии опьянения". Он арестован и сознался. Открыто уголовное дело по ч.2 ст.214 (вандализм) УК РФ.

Глава аннексированной "администрации Симферополя" Наталья Маленко сообщила, что коммунальные службы города оперативно очистили памятник от краски. "Выражаю признательность работникам МБУ "Город", которые в течение 30 минут после происшествия прибыли на место и вернули памятнику "Вежливым людям" первоначальный облик", - заявила Маленко.

Фото: crimea.kp.ru

Как сообщала "Страна", власти аннексированного полуострова сообщили о рекордном со времен СССР количестве туристов в 2018 году. Аннексированный Крым посетили 6,8 миллиона человек.

Отметим, что 22-летний гражданин Украины, несмотря на запрет въезда на территорию РФ, проживал в Феодосии. Предварительно он оформил в Украине паспорт с измененными установочными данными. В итоге суд признал мужчину виновным в нарушении "государственной границы" Российской Федерации.

Напомним, что Порошенко подписал закон про уголовную ответственность за поездки в Крым и "ДНР". Она грозит за пересечение административной границы Крыма вне украинских пунктов пропуска КПП "Чаплинка" (Перекоп"), "Каланчак" ("Армянск") и "Чонгар", а при поездке на Донбасс - украинских пунктов пропуска на линии разграничения.