Нацполиция пересчитала украинских проституток. О количестве зафиксированных представительниц сферы проституции сообщает УНН, ссылаясь на ответ на информационный запрос.

По данным полиции, рекордсменом по числу проституток является Днепропетровская область, где выявлены 169 женщин, промышляющих подобным занятием. Следом идет Одесская область - 160 проституток. Тройку замыкает Николаевская область - 97 человек.

Остальные регионы Украины безнадежно отстают от лидеров. При этом рекорд стоит приписать и Ивано-Франковской, где правоохранители не выявили ни одной проститутки. Возможно, что у правоохранителей нет информации по региону, но это они не уточнили. В Волынской области за занятием проституцией поймали лишь одну даму, в Черниговской - 3, а в Черновицкой - 6.

Скрин: unn.com.ua

Ранее "Страна" писала о том, что сутенер из Тернополя забирала у проституток половину заработанного в борделях по центру Киева.

Также мы сообщали, что под Запорожьем копы создали фейковый сайт знакомств для шантажа клиентов проституток.