Отец убитой советницы мэра Херсона Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери Екатерины Гандзюк сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангер и партийцем Блока Петра Порошенко Андреем Гордеевым. Об этом он сообщил на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по делу Гандзюк и других общественных активистов.

"Для меня теперь партия Батькивщина - это партия убийц моей дочери. Для меня теперь Блок Петра Порошенко - это партия убийц моей дочери", - заявил отец активистки Виктор Гандзюк.

Он также уверен, что заказчиков убийства его дочери изначально знали. "Заказчиков знает генпрокурор Луценко. Заказчиков знают в СБУ. Я уверен, что заказчиков изначально знали и в МВД. Знали и молчали. И теперь молчат", - сказал он.

"Сейчас официально объявлен в розыск подозреваемый в организации убийства криминальный авторитет Москаленко, который пошел на это убийство не просто так, он пошел на это убийство не с улицы. Он пошел на это из здания Херсонской областной государственной администрации, где тесно сотрудничал с конкретными людьми, для которых выполнял конкретные задачи", - сказал Гандзюк на заседании ВСК.

Как ранее сообщала "Страна", заказчиков убийства Екатерины Гандзюк - трое, однако их имена власть предпочитает не называть до выборов, поскольку все трое связаны с политическими силами.

Напомним также, что в СБУ объявили в розыск подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк.

Также стало известно, что в деле убийства Гандзюк отрабатывают версию с контрабандой леса, о которой писала "Страна".