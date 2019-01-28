Печальная новость пришла из Парижа. Здесь, в возрасте 99 лет, ушел из жизни Пьер Делонэ, второй генеральный секретарь в истории УЕФА, который реализовал на континенте идею чемпионата Европы по футболу для национальных сборных.

О кончине выдающегося футбольного функционера сообщила пресс-служба Европейского футбольного союза.

Пьер Делонэ занимал пост генерального секретаря УЕФА на заре развития организации - с 1956 по 1959 год. В 1960 году офис УЕФА переехал из Парижа в Берн, а Пьер Делонэ решил остаться во Франции.

На посту генерального секретаря УЕФА его сменил швейцарец Ханс Бангертер. Пьер Делонэ продолжил работать в Федерации футбола Франции (ФФФ), до 1962 года входя в состав Исполнительного комитета УЕФА. По завершении четырехлетнего срока он до 1969 года был членом организационного комитета чемпионата Европы.

В годы работы Пьера Делонэ на должности генсека УЕФА продолжил разивать европейский футбол. Кубок европейских чемпионов для лучших команд клубных чемпионатов континента был основан еще в апреле 1955 года, а в 1958, после двух лет подготовительной работы непосредственно при Пьере Делонэ, увидел свет новый турнир для сборных - Кубок европейских наций или чемпионат Европы. Таким образом, Пьер Делонэ реализовал давнюю идею о создании турнира для европейских сборных.

Пьер Делонэ никогда не прощался с футболом и входил в состав Amicale des Anciens (Содружества старейшин), который собран из бывших членов комитетов УЕФА.

Нынешний генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридес заметил: "Вера Пьера Делонэ в единство и могущество футбола и сегодня актуальна для организации, которой он служил. Он был рулевым в деле создания турнира, который мы сегодня знаем под названием чемпионат Европы, а идея такого турнира принадлежала его отцу. Символично, что в следующем году Евро исполнится 60 лет, а сам турнир станет самым крупным в истории празднованием европейского единства. Это будет прекрасная дань уважения всему, за что он ратовал".

УЕФА и европейское футбольное сообщество выражают искренние соболезнования семье Пьера Делонэ.

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