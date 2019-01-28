Уже свыше 80% украинских граждан отмечают, что Украина двигается в неправильном направлении. Об этом в понедельник, 28 января, сообщил директор социологической компании Seetarget Алексей Боровский, основываясь на результатах социологического исследования.

"Абсолютное большинство оценивают направление движения страны как негативное. Почти 80% выбирают "скорее в неправильном направлении" и "однозначно в неправильном", но есть 14%, которые отмечают позитивное движение страны", - сказал Боровский на презентации результатов исследования в агентстве "Интерфакс-Украина".

Так, 43,2% участников опроса сообщили, что Украина однозначно двигается в неправильном направлении, еще 37,1% опрошенных считают, что государство идет "скорее в неправильном направлении". В то же время 2,3% опрошенных уверены, что направление Украины однозначно правильное, а 11,9% убеждены, что Украина двигается "скорее в правильном направлении".

Компания Seetarget провела исследование "Украина в фокусе социологии. Социальные настроения граждан во время избирательной кампании 2019" 17-23 декабря 2018 года. Методом личных интервью было опрошено 2010 респондентов старше 18 лет. Ошибка выборки составляет не больше 2,3%.

"Страна" разбиралась, почему украинцы массово едут в Польшу за лекарствами. Особенно ощутима разница в цене на дорогие препараты.

Отметим, что Порошенко заявит о выдвижении в президенты в день сурка.